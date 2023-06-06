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لبنان

لجنة الادارة ارجأت البت باقتراح قانون لعدم اعطاء الجنسية لهؤلاء من مكتومي القيد

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:12
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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله وعدد من النواب، كما حضرت القاضية رنا عاكوم.

اثر الجلسة، اصدرت اللجنة البيان الآتي: "بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد. وكان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية لدرس الاقتراح المذكور ورفع تقريرها الى لجنة الادارة والعدل. واطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية وعلى التعديلات التي ادخلتها على الاقتراح المذكور، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما عدلته اللجنة الفرعية.
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بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، تبين ضرورة اعادة درسه لوضع صيغة تحفظ من خلالها حق الجهات المختصة بمنح الجنسية عند الضرورة وبحسب القوانين المرعية، كما ضرورة حفظ حق اللبنانيين الذين قد يهمل ذووهم اجراء معاملات قيدهم في سجلات النفوس لسبب أو لآخر، عليه قررت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس".

وختم البيان: "نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس ما تبقى من جدول الاعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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