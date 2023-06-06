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لبنان

"فرعية الدفاع" اجتمعت لتحديث قانون البلديات.. هل حسم النقاش؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:14
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 عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور عدد من النواب، وذلك لمتابعة درس قانون تحديث قانون البلديات.

كما حضر الجلسة: المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ، رئيس بلدية جونية جوان حبشي، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، عضو بلدية نهر الموت طوني مطر، عضو بلدية زوق مكايل ايلي زغيب، وسابين مايك عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية.
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اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:" تابعت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات  النقاش في درس المواد 89 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96. وحسمت النقاش في مواد وتركت مواد اخرى معلقة للجلسة المقبلة ولا سيما المادتين 95 و96 المتعلقتين بالمراقب العام ودوره في رقابة الاعمال المالية في البلديات واتحادات البلديات، على ان تتابع اللجنة النقاش في المواد اللاحقة في الجلسة المقبلة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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