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لبنان

كلمة مرتقبة لفرنجيّة في هذا التاريخ!

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:38
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أفادت معلومات "الجديد"، أنّ رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية سيتحدث في 11 حزيران، خلال ذكرى مجزرة اهدن، في قصر الرئيس فرنجية في اهدن.
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فرنجية

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