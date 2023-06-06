سارة مفقودة منذ أكثر من 3 أسابيع... هل شاهدتموها؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:سارة سعد الدين الرجب (من مواليد عام 1960، سورية)التي غادرت منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة - بيروت، بتاريخ 14-5-2023، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.