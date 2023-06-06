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لبنان

عبود يقدّم "كأس التحرير الخامس" لممثلي "اليازا"

Lebanon 24
06-06-2023 | 07:15
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استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفدا من جمعية "اليازا"، ممثلا بمدير النشاطات فؤاد الصمدي والفريق الفائز بسباق كأس التحرير الخامس الذي نظمه النادي اللبناني للدراجات النارية بالتعاون مع اتحاد بلديات اقليم التفاح واليازا بمشاركة 500 من الدراجين الذين شاركوا في مهرجان "رايد التحرير".
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وهنأ محافظ بيروت الفريق على فوزه بالسباق وتقدم بالشكر للقائمين على البرنامج الذين ساهموا بنجاح "رايد التحرير" الخامس وخاصة صاحب الفكرة، فؤاد الصمدي.  وفي نهاية اللقاء قدم كأس محافظ بيروت لاعضاء الفريق الفائزمن مليتا.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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