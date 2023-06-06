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لبنان

البيسري بحث والسفير الألماني في ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
06-06-2023 | 09:30
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.

كما إستقبل اللواء البيسري السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، وجرى البحث في ملف النازحين السوريين.
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