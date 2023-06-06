البيسري بحث والسفير الألماني في ملف النازحين السوريين

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي.



كما إستقبل اللواء البيسري السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، وجرى البحث في ملف النازحين السوريين.

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