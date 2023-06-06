الدولار يرتفع عصر اليوم... ما هي تسعيرته؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 92900 و93200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.