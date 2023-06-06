حريق في مار روكز - الدكوانة.. هذا ما أعلنه نائب متنيّ

تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج تطور الحريق الذي اندلع في مار روكز - الدكوانة.

وأعلن عبر "تويتر": أن عناصر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق منذ وقت قليل، وتبريد الحريق مستمر".