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لبنان
حريق في مار روكز - الدكوانة.. هذا ما أعلنه نائب متنيّ
Lebanon 24
06-06-2023
|
09:58
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تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج تطور الحريق الذي اندلع في مار روكز - الدكوانة.
وأعلن عبر "تويتر": أن عناصر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق منذ وقت قليل، وتبريد الحريق مستمر".
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