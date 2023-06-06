Advertisement

لبنان

حريق في مار روكز - الدكوانة.. هذا ما أعلنه نائب متنيّ

Lebanon 24
06-06-2023 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1074806-638216679426072069.jpg
Doc-P-1074806-638216679426072069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تابع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج تطور الحريق الذي اندلع في مار روكز - الدكوانة.
 
وأعلن عبر "تويتر": أن عناصر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق منذ وقت قليل، وتبريد الحريق مستمر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رازي الحاج: لانتخاب رئيس وإلا فالآتي أعظم وأخطر
lebanon 24
06/06/2023 18:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنانية الأصل تحقق إنجازاً تاريخياً للتنس البرازيلي
lebanon 24
06/06/2023 18:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن استقبل نظيره السوري في بيروت: العلاقات تمرّ بمرحلة مميزة جداً
lebanon 24
06/06/2023 18:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الفريق الرافض للحوار والتفاهم يساهم في إطالة الأزمة
lebanon 24
06/06/2023 18:37:00 Lebanon 24 Lebanon 24

رازي

الحاج

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2023-06-06
11:26 | 2023-06-06
11:03 | 2023-06-06
10:49 | 2023-06-06
10:43 | 2023-06-06
10:42 | 2023-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website