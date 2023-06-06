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لبنان

بالصور... مدير مدرسة يعتدي على طفل!

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل ت.ح، تعرّض للضرب من قبل مدير مدرسته ب.آ.
 
 
وكما يظهر في الصور أدناه، فإنّ مدير المدرسة نزع جزءاً من شعر الطفل.
 
 
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طفل

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