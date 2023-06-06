بالصور... مدير مدرسة يعتدي على طفل!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل ت.ح، تعرّض للضرب من قبل مدير مدرسته ب.آ.

وكما يظهر في الصور أدناه، فإنّ مدير المدرسة نزع جزءاً من شعر الطفل.