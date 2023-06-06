أربعة جرحى جراء حادث سير في العقيدية (صورة)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين إلى مستشفى رياق اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في العقيدية - بعلبك.

وقد تولت جهات اخرى نقل جريحين اخرين الى المستشفى للمعالجة.