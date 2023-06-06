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لبنان

أربعة جرحى جراء حادث سير في العقيدية (صورة)

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:32
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين إلى مستشفى رياق اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في العقيدية - بعلبك.
وقد تولت جهات اخرى نقل جريحين اخرين الى المستشفى للمعالجة.
 
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