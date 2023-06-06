22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أربعة جرحى جراء حادث سير في العقيدية (صورة)
Lebanon 24
06-06-2023
|
10:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين إلى مستشفى رياق اصيبا جراء تعرضهما لحادث سير وقع في العقيدية - بعلبك.
وقد تولت جهات اخرى نقل جريحين اخرين الى المستشفى للمعالجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتلى وجرحى... هزّة أرضيّة ضربت هايتي كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
قتلى وجرحى... هزّة أرضيّة ضربت هايتي كم بلغت قوّتها؟
06/06/2023 23:06:20
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة خلال مهرجان للرماية.. 6 جرحى في اصطدام سيارة بحشد في سويسرا
Lebanon 24
فاجعة خلال مهرجان للرماية.. 6 جرحى في اصطدام سيارة بحشد في سويسرا
06/06/2023 23:06:20
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى بهجوم مسلح في الإكوادور.. ومؤشرات مقلقة من ارتفاع معدل الجريمة
Lebanon 24
قتلى وجرحى بهجوم مسلح في الإكوادور.. ومؤشرات مقلقة من ارتفاع معدل الجريمة
06/06/2023 23:06:20
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفه التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضيه: ٤ حوادث، ٤ جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفه التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضيه: ٤ حوادث، ٤ جرحى
06/06/2023 23:06:20
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العقيدية
جرحى
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
Lebanon 24
معلومة تكشف سرّ تراجع الدولار.. هذا ما شهده السوق قبل ساعات
16:08 | 2023-06-05
05/06/2023 04:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان مكشوف.. نانسي عجرم بإطلالة جريئة والجمهور غاضب شاهدوا كيف بدت (صور)
23:05 | 2023-06-05
05/06/2023 11:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
Lebanon 24
"دعارة" علنيّة في لبنان.. صفحاتٌ خطيرة وهؤلاء متورّطون!
02:30 | 2023-06-06
06/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:41 | 2023-06-06
06/06/2023 03:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:42 | 2023-06-06
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:22 | 2023-06-06
تقريرٌ إسرائيلي يزعم: هكذا إستخدم "حزب الله" أنفاق "داعش"!
15:17 | 2023-06-06
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:12 | 2023-06-06
الحاج حسن يغادر إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر زراعي
14:02 | 2023-06-06
وزيرٌ إسرائيلي يُهدّد "حزب الله" ويُحذر: "سنشلُّ لبنان إن تمت مهاجمتنا"
14:00 | 2023-06-06
الراعي استقبل رئيس لجنة المال في بكركي
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
06/06/2023 23:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact