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لبنان

ياسين يرد على النائب السيّد وينشر قرارات إقفال الكسّارات

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:36
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نشر وزير البيئة ناصر ياسين صوراً لعدد من القرارات التي صدرت عن الوزارة وعن المجلس الوطني للمقالع والكسارات حول إقفال المقالع المخالفة والادعاء عليها ومصادرة كفالاتها.
 
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يأتي ذلك ردا على الهجوم الذي شنّه عليه النائب جميل السيد عبر "تويتر"، حيث وجه السيد في وقت سابق مجموعة من الاسئلة لوزير البيئة وقال: "جواب وزير البيئة ناصر ياسين إتّسم بالتنمُّر والسخافة،
وإليه الاسئلة التالية:
١- أين هي الاجتماعات الدورية في كل اسبوعين للمجلس الوطني للمقالع؟ 
٢- ولماذا لم  تحجز الكفالات المالية للمقالع المخالفة للتراخيص؟
٣- ولماذا لم ترفع الرسوم التي ما زالت على دولار  ١٥٠٠ ليرة كما فعل وزير الأشغال في وزارته بالمطار والمرفأ؟
 ٤- وأين استثمار اراضي الدولة داخل المخطط لإدخال عائدات للخزينة؟ وأين أدارة القطاع برمته؟
٥- ولماذا يجري اقصاء مدير عام البيئة عن عمل الوزارة والمجلس؟!
٦- ولماذا تساير المخالفين وزعماءهم على حساب خزينة الدولة وتدمير البيئة؟!
الوزير هو موظّف كبير مكلّف من مجلس النواب لحماية ممتلكات ومال الدولة والناس في وزارته، والطلّات الاعلامية الفارغة لا تنفع…".
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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