في هذه المناطق.. "الريجي" ضبطت كميات من التنباك المهرب والمقلد

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب.وأشار بيان "الريجي" الى "ضبط كميات كبيرة جدا من التنباك العجمي والمعسل المهرب والمزور، بنتيجة عمليات دهم في البقاع والعسيري، وفي منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبية.وسطرت محاضر ضبط في حق المخالفين ينظر فيها القضاء المختص".