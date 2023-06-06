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لبنان

إشكال وإطلاق نار وظهور مسلّح... ما الذي يجري؟

Lebanon 24
06-06-2023 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن ظهور مسلح اثر اشكال بين شبان من مخيم البداوي، وآخرين من وادي النحلة.

وبحسب المصادر، فإنّ الاشكال تخلله اطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل اصابات.
 
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إشكال

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