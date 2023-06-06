مكانٌ يُدخل إلى لبنان أكثر من 10 ملايين دولار شهرياً.. ما هو؟

شكر رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، "معهد باسل فليحان على إنجاز الدورة التدريبية في قانون الشراء العام لموظفي المرفأ"، مثنياً على "جهودهم وجهود الموظفين وتفانيهم في العمل على الرغم من ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة".

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وأكد عيتاني أنّ "المرفأ وبفضل هذه الجهود أصبح منتجاً"، معلناً أن العائدات الشهرية باتت تقارب الـ15 مليون دولار".

وتطرق عيتاني خلال توزيعه الشهادات في ختام الدورة التدريبية إلى أنّ "إدارة مرفأ بيروت وبغض النظر إن كانت تخضع أو لا تخضع لقانون الشراء العام إلا أنها تطبقه"، مؤكداً على "الالتزام التام بالشفافية في المناقصات على خلاف ما يشاع".