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لبنان

كتلة "التوافق الوطني": سنشارك في جلسة إنتخاب الرئيس ونحذر من الإصطفافات

Lebanon 24
06-06-2023 | 11:57
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أعلنت كتلة "التوافق الوطني" النيابية تلبيتها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، مؤكدة أن نوابها سيحضرون جلسة 14 حزيران الجاري. 
 
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وفي بيانٍ لها عقب إجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء، شدّدت الكتلة على ضرورة الإسراع بإنتخاب رئيسٍ للجمهورية، مشيرة إلى أنّ الشعب اللبناني يخشى حصول الفوضى التي لا تصبُّ في مصلحة أحد.
 
كذلك، دعت الكتلة إلى التوافق باعتباره "يشكل مناعة وطنية للبلاد وللرئيس العتيد والمؤسسات الدستورية"، محذرة من "الإصطفافات التي تؤدي إلى الإنقسام الحاد في البلاد"، وختمت: "مع ذلك، نؤكد على ضرورة إقامة حوارٍ وطنيّ جامع بعيداً عن أي ضغوطات وذلك من أجل تلبية طموحات لبنان واللبنانيين. كذلك، ندعو الجميع في لبنان إلتقاط الإشارات الإيجابية القائمة في المحيط العربي وإستغلالها لصالح البلد". 
 
 
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