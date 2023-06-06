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لبنان
بيانٌ جديد من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
06-06-2023
|
12:45
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أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 145 مليون دولار أميركي بمعدل 86200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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وأضاف: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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