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لبنان

تفاصيل جديدة تُكشف عن لقاء عون - الأسد.. هذا ما قيل عن "الرئاسة" في لبنان

Lebanon 24
06-06-2023 | 13:02
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ذكرت قناة "الجديد"، أنَّ الملف الرئاسي اللبناني حضر في الإجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية السَّابق ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنَّ "النقاش لم يتطرّق إلى الأسماء بل إلى أهمية إنجاز ذاك الإستحقاق بأسرعِ وقتٍ مُمكن".
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وبحسب القناة، فإنّ "عون يعتبر أن الإستحقاق الرئاسي ملف سيادي داخلي ولا يبحثُه مع الدول، كما أنَّ الأولويات بالنسبة للأسد هي داخل سوريا وليس خارجها".
وكشفت القناة أنّ عون حمل في جعبته إلى الأسد ملف النازحين وتسهيل عودتهم إلى الأمان الذي تعيشهُ سوريا. 
 
 



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