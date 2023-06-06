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لبنان

نقابة عمال المخابز: متضامنون مع نقابة مستخدمي "الضمان الإجتماعي"

Lebanon 24
06-06-2023 | 13:39
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دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان في بيان، "مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى تحمل المسؤولية في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة والوقوف الى جانب الموظفيين وإعطائهم حقوقهم المستحقة والتي اقرها مجلس الوزراء، ورفع قيمة الفاتورة والاستشفائية والصحية ورفع قيمة التعويضات العائلية وخاصة بعد رفع قيمة الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي".
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كذلك، دعت النقابة "جميع المضمونيين من عمال وموظفين للمشاركة الكثيفة في الاعتصام غداً أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وامام  المركز الرئيسي وكافة مراكز الضمان الاجتماعي في كل المناطق، لان الاعتصام والوقوف امام الضمان الاجتماعي افضل من الوقوف امام الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة في دفع فاتورة الاستشفاء، أو طرق ابواب اصحاب السعادة والمعالي لطلب المساعدة او الاتصال من اجل الاستشفاء او تأمين الدواء". واعلنت "التضامن مع نقابة مستخدمى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
 
وختمت: "لنكن صوتاً واحداً ويداً واحدة  لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قلعة المضمونيين والحفاظ على الضمان الاجتماعي وحقوق الموظفيين وحماية حقوق ومستحقات العمال المضمونين". 
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