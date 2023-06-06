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لبنان

الراعي استقبل رئيس لجنة المال في بكركي

Lebanon 24
06-06-2023 | 14:00
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية على مدى ساعة من الوقت.
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وبعد اللقاء، قال ضيف الراعي: "اتيت اليوم لاستكمال التشاور المستمر مع غبطة البطريرك بعد عودته من جولته الأوروبية، لاسيما على صعيد دور ورسالة غبطة البطريرك في كل الاستحقاقات، لاسيما في الاستحقاق الداهم اليوم وهو الاستحقاق الرئاسي".  
 
واشار الى أن "رسالة البطريرك الى كل اللبنانيين، بدءاً بالمسيحيين ومع المسلمين، هي انتخاب رئيس للجمهورية، مبارح قبل اليوم، وهو مطلب دستوري ووطني، ولبنان بأمس الحاجة له. وأي عمل وموقف يؤدي الى استمرار الفراغ القاتل للبنان ومؤسساته ودولته وشعبه هو عمل غير مسؤول".  
  
اضاف: " جلسة الرابع عشر من حزيران التي حددها رئيس المجلس النيابي هي بالاتجاه الصحيح، بما يخص انتاج رئيس جمهورية. ولكن المطلوب أكثر من جلسة، قد تكون غير منتجة، وآمل أن تكون منتجة. ولكن يجب تخطي الشكليات، وحصول ذلك يتطلب إحداث خرق في الجدار القائم، وهو ما لا يمكن انتاجه في ضوء الاصطفافات الحادة والتوازنات السلبية".

وختم: "غبطة البطريرك على مسافة واحدة من الجميع، والكل أبناؤه، وهو يرحّب بأي تلاقٍ، ولكن التعويل وكل الامكانات، ستوضع ويجب أن توضع، وأنا أول شخصٍ أضع نفسي بتصرف البطريرك بمبادرته الحوارية لانتاج رئيس جمهورية لا توازنات تعطّل بعضها".
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