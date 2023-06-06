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لبنان

الحاج حسن يغادر إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر ​زراعي

Lebanon 24
06-06-2023 | 15:12
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غادر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، بيروت مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر زراعي يعقد في المملكة العربية السعودية - مدينة الرياض.

وسيجري الحاج حسن على هامش المؤتمر، لقاءات عدّة مع السادة الوزراء المشاركين وعلى وجه الخصوص مع نظيره السعودي معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي - وزير البيئة والمياه والزراعة، للتّباحث في الملفّات ذات الاهتمام المشترك.
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