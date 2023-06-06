24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقريرٌ إسرائيلي يزعم: هكذا إستخدم "حزب الله" أنفاق "داعش"!
Lebanon 24
06-06-2023
|
15:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً زعمت فيه أنّ "الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش الإرهابي تستخدم حالياً من جهات عدة، بينها حركة النجباء وحزب الله في لبنان".
Advertisement
وبحسب موقع "24.ae"، فإنّ تقرير "معاريف" جاء تحت عنوان "السلاح والمخدرات.. هكذا أصبح أنفاق داعش جنة لحزب الله"، وقد ادّعى أنّ الأنفاق التي أنشأها تنظيم داعش في سوريا والعراق بين عامي 2014 و2017، بهدف تهريب المخدرات، أصبحت مستودعات وأنفاقاً لنقل الأسلحة بين المجموعات الموالية لإيران.
وتقول الصحيفة في تقريرها المزعوم إنّ "الأنفاق تستخدم من قبل حركة النجباء وعصائب أهل الحق وتنظيم حزب الله في لبنان، وجميعها حركات موالية للنظام الإيراني"، مدعية أنّ "هناك أنباء وردت عن وجود معابر حدودية على الحدود السورية - العراقية لا تخضع لسيطرة الحكومتين وبالتالي تعمل تعمل المجموعات الموالية لإيران بحرية في المنطقة بدعم من الحرس الثوري الإيراني".
كذلك، فقد تحدث التقرير عن وجود مسارٍ آخر يخضع لسيطرة "حزب الله" بشكل كامل.
وفي السياق، قالت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد داعش، سيلينا رودس، لموقع "إيران إنترناشيونال" الإيراني المعارض، إن "المعلومات في حوزتنا وسنقوم بالتحقيق والمتابعة عن كثب".
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل انخفاضه.. هذه تسعيرته في السوق الموازية
03:41 | 2023-06-06
06/06/2023 03:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تبكي متأثرة بحفل الحناء لابنتها ماريتا.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
زوجة عاصي الحلاني تبكي متأثرة بحفل الحناء لابنتها ماريتا.. شاهدوا الفيديو
04:35 | 2023-06-06
06/06/2023 04:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2023-06-07
نائبة تغييرية "تحرد" وتخرج من مجموعة واتساب
03:00 | 2023-06-07
للمرة الثانية على التوالي... باسيل يستعين بعون
02:45 | 2023-06-07
مناطق لبنانية "معزولة".. الانترنت مقطوع
02:43 | 2023-06-07
يقوم بترويج المخدرات... هكذا تم القاء القبض عليه في جبل محسن
02:43 | 2023-06-07
العلية: زمن المؤسسات الرديفة كما زمن اللجان الهزيلة مضى وانقضى
02:30 | 2023-06-07
مهرجانات بعلبك 2023 بطابع دولي.. لبنان وقلعته يحتفلان بأصالتهما
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 10:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 10:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 10:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact