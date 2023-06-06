تقريرٌ إسرائيلي يزعم: هكذا إستخدم "حزب الله" أنفاق "داعش"!

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً زعمت فيه أنّ "الأنفاق التي حفرها تنظيم داعش الإرهابي تستخدم حالياً من جهات عدة، بينها حركة النجباء وحزب الله في لبنان".

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وبحسب موقع "24.ae"، فإنّ تقرير "معاريف" جاء تحت عنوان "السلاح والمخدرات.. هكذا أصبح أنفاق داعش جنة لحزب الله"، وقد ادّعى أنّ الأنفاق التي أنشأها تنظيم داعش في سوريا والعراق بين عامي 2014 و2017، بهدف تهريب المخدرات، أصبحت مستودعات وأنفاقاً لنقل الأسلحة بين المجموعات الموالية لإيران.

وتقول الصحيفة في تقريرها المزعوم إنّ "الأنفاق تستخدم من قبل حركة النجباء وعصائب أهل الحق وتنظيم حزب الله في لبنان، وجميعها حركات موالية للنظام الإيراني"، مدعية أنّ "هناك أنباء وردت عن وجود معابر حدودية على الحدود السورية - العراقية لا تخضع لسيطرة الحكومتين وبالتالي تعمل تعمل المجموعات الموالية لإيران بحرية في المنطقة بدعم من الحرس الثوري الإيراني".

كذلك، فقد تحدث التقرير عن وجود مسارٍ آخر يخضع لسيطرة "حزب الله" بشكل كامل.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم التحالف الدولي ضد داعش، سيلينا رودس، لموقع "إيران إنترناشيونال" الإيراني المعارض، إن "المعلومات في حوزتنا وسنقوم بالتحقيق والمتابعة عن كثب".



