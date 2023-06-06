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لبنان

كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-06-2023 | 15:42
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خلال الآونة الأخيرة، برز كلامٌ عن أنَّ مؤسسة "كهرباء لبنان" تسعى إلى فرض ضرائب على كل منزلٍ إستهلك الكهرباء مباشرةً من الشبكة العامة من دون "ساعة" أو "عدّاد".

كذلك، قيلَ أيضاً إنّ قيمة الضريبة التي ستُدفع عن كل سنة أُخذت خلالها الكهرباء من دون "ساعة"، ستبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية. فعلى سبيل المثال، إن كان المنزل يتغذى بالكهرباء مباشرة من الشبكة من دون "عدّاد" لمدة 10 سنوات، فإن على أصحابه دفع 100 مليون ليرة كضريبة عن هذه المُدة (10 ملايين عن كل سنة). 
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"لبنان24" تواصل مع مؤسسة "كهرباء لبنان" لإستيضاح الأمر، وقد نفت مصادرها الكلام السائد بشكلٍ قاطع، مشيرة إلى أنّ "موضوع إستهلاك الطاقة مباشرة من شبكة الكهرباء وسط عدم وجود عدادات هو موضوع قيد الدرس في المؤسسة"، وأضافت: "هناك آلية يتمّ بحثها بين المديريات المُختصة في كهرباء لبنان وسيجري عرضُها على مجلس الإدارة، ومن المؤكد أنه سيكونُ هناك حلٌّ منصف للمواطن ولمؤسسة كهرباء لبنان والأمور قيد البحث".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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