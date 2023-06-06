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لبنان

حادث مروّع في البقاع.. سيارة تصدم دراجة تقلّ طفلة!

Lebanon 24
06-06-2023 | 16:16
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وقع حادث سير مروّع على دوار كسارة - البقاع، اليوم الثلاثاء، إذ صدمت سيارة دراجة نارية كانت تقلّ شابين وطفلة.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد لاذ سائقُ المركبة بالفرار، وقد أفيد عن مقتل شخص جراء الحادث.
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