حادث مروّع في البقاع.. سيارة تصدم دراجة تقلّ طفلة!

وقع حادث سير مروّع على دوار كسارة - البقاع، اليوم الثلاثاء، إذ صدمت سيارة دراجة نارية كانت تقلّ شابين وطفلة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد لاذ سائقُ المركبة بالفرار، وقد أفيد عن مقتل شخص جراء الحادث.