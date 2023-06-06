في صور.. العثور على جثة رجلٍ مُسن داخل أحد البساتين

عثر، اليوم الثلاثاء، على جثة رجلٍ مُسنّ داخل أحد البساتين الزراعية جنوب مدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها.