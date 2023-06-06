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لبنان

في صور.. العثور على جثة رجلٍ مُسن داخل أحد البساتين

Lebanon 24
06-06-2023 | 16:23
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عثر، اليوم الثلاثاء، على جثة رجلٍ مُسنّ داخل أحد البساتين الزراعية جنوب مدينة صور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب. 
وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى المستشفى اللبناني - الإيطالي، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها. 
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صور

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