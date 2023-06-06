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لبنان
القعقور: لا لفرنجية ولا لأزعور وسنقترع فقط لرئيس لا يُساوم على سيادة الدّولة
Lebanon 24
06-06-2023
|
16:31
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أعلنت النائبة حليمة القعقور في بيان، "أننا لسنا بوارد المشاركة في تسويات بعد التطورات السياسية الأخيرة"، وأضافت: "نؤكد اننا لن نكون جزءًا من أوراق تفاوض وتسويات تبدو محلية ورأيناها اليوم تتوسع لتصبح إقليمية. كذلك، لسنا بوارد المشاركة في تسويات تشبه التمديد لإميل لحود أو إعادة إنتاج عهدي ميشال سليمان وميشال عون، خصوصاً أن الغرض منها هو تشكيل حكومات تحاصص ورؤساء يأتون ليحموا هذا التحاصص".
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وقالت: "ليس مكاننا مع الثنائيات الطائفية التي تفتت المشروع الوطني، وكما أعلنا منذ اليوم الأول، لا لمرشح الفرض سليمان فرنجية، ولا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور. لن نسير بمنطق "البراغماتية" العاجز عن أن يكون مدخلًا للتغيير، ليكون مجرد إعادة تدوير للنظام".
وختمت: "سنقترع فقط لرئيس نعرف من مساره السياسي أنه لا يساوم على سيادة الدولة وحكم القانون والمؤسسات، ورؤيته المالية تعطي الأولوية للخروج من الأزمة مع حماية مصالح المجتمع، لا أقطاب السلطة وأصحاب المصارف".
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