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لبنان
عتب
Lebanon 24
06-06-2023
|
18:00
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نقل نائب في تكتل بارز عتباً على فريقه، لجهة الذهاب باتجاه عدم تسميته للرئاسة الأولى، ولم يعرف ماذا كان ردّ الشخصية الرفيعة التي استمعت إلى العتب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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