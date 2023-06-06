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لبنان
البخاري الى قطر للمشاركة في اللقاء الخماسي غداً والسعودية "لا تزكّي احدا"
Lebanon 24
06-06-2023
|
22:15
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نُقل امس عن مصدر مقرب من السفارة السعودية في بيروت ان السعودية لم ولن تتدخل في اسماء المرشحين للرئاسة او تزكية احد على الاخر لأن هذا شأن لبناني داخلي، وحرص المملكة العربية السعودية هو ان يتم انتخاب رئيس لانتظام العمل السياسي والمؤسسات في البلد، وفق ما كتبت" النهار".
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اضافت: ان ثمة احتمالا لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على هامش مؤتمر التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي يعقد اليوم في الرياض وفي حال انعقاد هذا اللقاء يرجح ان يطرح خلاله الملف اللبناني .
ولفت مصدر مقرّب من السعودية لـ«البناء» إلى أن «السعودية لا زالت على موقفها من عدم التدخل في الشأن الرئاسي لا سيما بعدما دعا بري الى جلسة لانتخاب الرئيس»، مشيراً الى أن «لا اتصالات مع السفير السعودي الذي ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية لكي لا يفسر أي لقاء أو موقف على أنه دعم لأحد المرشحين أو ضغط على أحد الكتل لاتخاذ توجه معين»، مؤكداً أن «المملكة مع أي رئيس يتوافق عليه المجلس النيابي وستتعامل مع سياسات الرئيس والحكومة والدولة».وعلمت «البناء» أن السفير السعودي وليد البخاري كان من المقرّر أن يلتقي قوى التغيير والمستقلين في السفارة لكن تمّ تأجيل اللقاء بسبب انشغال السفير بقضية المخطوف السعودي.ويغادر السفير السعودي الى قطر للمشاركة في اللقاء الخماسي المرتقب عقده في الدوحة غداً الخميس، لاستكمال البحث في الملف الرئاسي،
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