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لبنان
ليس "عارضاً" عاصفاً... بل أخطر!
Lebanon 24
06-06-2023
|
22:46
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كتب نبيل بو منصف في"النهار": يأبى الثنائي "أمل – حزب الله" مغادرة ما كان يأمل معظم اللبنانيين أن يكون "عارضاً" متوتراً يمكن تبريره في معرض مقاربة الصراعات السياسية الداخلية سواء في الاستحقاقات الانتخابية أو سواها كوسيلة تحشيد وتعبئة طائفية تدمنها غالباً الطبقة السياسية السقيمة في هذا البلد. لكن حدود "العارض" سقطت سقوطاً ساحقاً أمام مضيّ "الثنائي" بلا هوادة في ما يتجاوز بخطورته هذه المرة أي دوافع سياسية ومذهبية وطائفية الى معادلة لم يعد ممكناً تجاهلها لاتصالها بما يقفز فوق الاستحقاق الرئاسي أي الى سياسة الحكم والسلطة والسيطرة على القرار السياسي للبلد كلاً.
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لم يعد مهماً التنقيب عن أسباب انزلاق الثنائي الى هذا الانفجار ولا التدقيق في المسببات الخارجية الأكثر رجحاناً في إشعال عصبيته من الدوافع الداخلية، بل ما يعني أكثر التدقيق في المسار الذي يزج به خطاب متوتر مقترن بالمضيّ المتوقع في تعطيل انتخاب رئيس الجمورية والى أين سيمضي لبنان في ظل ثقافة سياسية لفريق متحكم مسيطر لم يعد يقبل بالبديهيات الطبيعية للأصول الديموقراطية المتعارف عليها.
نقول "الانزلاق والزج" لأنه بخلاف المراحل التي شهدت عنفاً دامياً واغتيالات وأحداثاً أمنية درامية، لم يتطور الواقع السياسي والدستوري الى حدود "تحريم" أي فريق لبناني للعبة والأصول الديموقراطية على النحو الذي "يحرم" ترشيح مطلق شخص في مواجهة مرشحه كما يحصل الآن. هذا التطور يشكل في دلالاته الأبعد والأعمق من مجرد تعبئة طائفية ومذهبية أحادية منذرة بإشعال انقسام بدأ فعلاً وسيمضي تصاعدياً، نذير ديكتاتورية حزبية مذهبية لم يتمكن الوصيّ السوري نفسه في أشد مراحل الظلامية على لبنان من فرضها فراح يتلاعب بالتعددية الطائفية ولو صورياً لتمديد وصايته ونجح في الكثير من الحقبات في قطف ثمارها.
يتعيّن على "الثنائي" أن يصل الى نقطة يدرك فيها أن تجاوز كل الخطوط الحمر القاتلة لا يقيم أمام اللبنانيين سوى مشهد الانقلاب المتدحرج الفاشل سلفاً الذي يراد له أن يحكم بسياسات أحادية فاقعة، وإلا فليفسّر للناس معنى معزوفة هالكة يدعو فيها الى "التوافق والحوار" بمعنى استسلموا لنا!
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