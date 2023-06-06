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لبنان

صحناوي "أقفل الخزنة"

Lebanon 24
06-06-2023 | 22:50
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بعد أن كان النائب جان طالوزيان يتولّى توزيع الخدمات في منطقة الأشرفية مدعوماً من رئيس مجلس إدارة بنك «سوسيتيه جنرال» أنطون صحناوي، أغلق الأخير «الحنفية» عن نائبه، لمصلحة جمعية أسّسها باسم Bei1 (نسبة إلى بيروت الأولى) وأوكل رئاستها إلى الأميرة يمنى شهاب. وقد افتتحت الجمعية مطبخاً في كرم الزيتون قرب مكتب صحناوي يوفر وجبات غذائية للأهالي، كما تتولّى تنظيم رحلات إلى المعالم الدينية. وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن صحناوي خفّف أيضاً من مساهمته المالية في مبادرة «عيون الأشرفية» التي أطلقها النائب نديم الجميل، والتي تنشر حراساً أمنيين في شوارع المنطقة(الاخبار)
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