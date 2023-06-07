"نواب التغيير" مجددا امام الامتحان: لا توافق على ازعور

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يبدو أن غالبية نواب التغيير لن يسيروا في خيار الوزير السابق جهاد ازعور بالرغم من كل المساعي التي حصلت معهم بشكل منفرد في الساعات الاخيرة.وتقول مصادر متابعة "ان المتوقع كان أن يوافق ٦ او ٧ نواب تغييريين على خيار ازعور لكن هذا الامر لم يحصل، اقله حتى الان، اذ إن النواب التغييريين الذين حسموا دعمهم لازعور لم يتجاوز عددهم الثلاثة.وتضيف المصادر " ان امكان تغيير بعض النواب مواقفهم لا يزال واردا، علما ان الرهان على تأييد النائب ابراهيم منيمنة لازعور فشل في الساعات الماضية".في سياق متصل، بعيدا من الاعلام يقوم عدد من نواب التغيير بجهود جدية من اجل اعادة توحيد هؤلاء النواب ليكونوا اكثر فاعلية في الاستحقاقات الدستورية المطروحة على الطاولة، عبر تأسيس تكتل نيابي يأخد قرارات جماعية بعد النقاش والتصويت، لكن هذه الفكرة لم تنضج بعد في ظل وجود مخاوف لدى بعض النواب.وترى المصادر المتابعة ان المساعي، وفي حال نجاحها لن تؤدي الى تشكيل تكتل من ١٣ نائبا، بل سيكون أصغر حجما بسبب ابتعاد بعض نواب التغيير بالكامل عن زملائهم".