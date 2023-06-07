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لبنان

حزب الله يجري تغييرات في "وحدة الحلفاء": مَن سيتولى مسؤوليتها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2023 | 01:30
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بدأ حزب الله عملية تغيير أساسية في وحدة الحلفاء التي تدير العلاقة بشكل مباشر بين الحزب والاحزاب الحليفة له في مختلف المناطق اللبنانية.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب عيّن المرشح السابق للانتخابات النيابية الشيخ حسين زعيتر في منصب رئيس "وحدة الاحزاب والحلفاء".
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وترى المصادر "أن هذه التعيينات ستكون مقدمة لورشة جدية داخل الوحدة، وهذا ما يحاول الحزب فعله منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨".


المصدر: لبنان 24

لبنان

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