حزب الله يجري تغييرات في "وحدة الحلفاء": مَن سيتولى مسؤوليتها؟

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بدأ حزب الله عملية تغيير أساسية في وحدة الحلفاء التي تدير العلاقة بشكل مباشر بين الحزب والاحزاب الحليفة له في مختلف المناطق اللبنانية.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب عيّن المرشح السابق للانتخابات النيابية الشيخ حسين زعيتر في منصب رئيس "وحدة الاحزاب والحلفاء".وترى المصادر "أن هذه التعيينات ستكون مقدمة لورشة جدية داخل الوحدة، وهذا ما يحاول الحزب فعله منذ عدة سنوات، وتحديدا منذ الانتخابات النيابية عام ٢٠١٨".