Advertisement

لبنان

لا لقاء بعد بين بري وموفد الراعي واوساط كنسية "تستغرب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-06-2023 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1075018-638217246716774782.jpg
Doc-P-1075018-638217246716774782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يتم حتى الساعة عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وموفد البطريرك الماروني المطران بولس عبد الساتر في اطار المبادرة الجديدة التي بدأها البطريرك بشارة الراعي بشأن ملف رئاسة الجمهورية.
ولوحظ ان دوائر بكركي ورئاسة مجلس النواب امتنعت عن التعليق، في حين ترددت معلومات "ان السبب في تأخير عقد اللقاء ربما يعود إلى المواقف العالية السقف التي اعلنها البطريرك الراعي، وصوّبت باتجاه بري، ما يوجب اجراء اتصالات تمهيدية قبل اللقاء".
Advertisement
وفي سياق متصل استغربت مصادر كنسية معنية مسارعة، مَنْ وصفتها، بجهات "غير معروفة" الى تسريب خبر اجتماع موفد البطريرك الراعي مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، ما اضطر البطريركية المارونية الى اصدار بيان بالموضوع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2023-06-07
07:14 | 2023-06-07
07:08 | 2023-06-07
06:47 | 2023-06-07
06:45 | 2023-06-07
06:41 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website