لا لقاء بعد بين بري وموفد الراعي واوساط كنسية "تستغرب"

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لم يتم حتى الساعة عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وموفد البطريرك الماروني المطران بولس عبد الساتر في اطار المبادرة الجديدة التي بدأها البطريرك بشارة الراعي بشأن ملف رئاسة الجمهورية.ولوحظ ان دوائر بكركي ورئاسة مجلس النواب امتنعت عن التعليق، في حين ترددت معلومات "ان السبب في تأخير عقد اللقاء ربما يعود إلى المواقف العالية السقف التي اعلنها البطريرك الراعي، وصوّبت باتجاه بري، ما يوجب اجراء اتصالات تمهيدية قبل اللقاء".وفي سياق متصل استغربت مصادر كنسية معنية مسارعة، مَنْ وصفتها، بجهات "غير معروفة" الى تسريب خبر اجتماع موفد البطريرك الراعي مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله"، ما اضطر البطريركية المارونية الى اصدار بيان بالموضوع.