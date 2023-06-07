في طرابلس... اشكال واطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين كل من "م.ع" و "ع.د" من جهة والمدعو "ح.ش" من جهة اخرى في منطقة القبة-طرابلس.



وتخلل الاشكال اطلاق نار بين الطرفين، وعمل الجيش على تطويق الاشكال وانهائه.

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