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لبنان

في طرابلس... اشكال واطلاق نار

Lebanon 24
07-06-2023 | 01:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين كل من "م.ع" و "ع.د" من جهة والمدعو "ح.ش" من جهة اخرى في منطقة القبة-طرابلس.

وتخلل الاشكال اطلاق نار بين الطرفين، وعمل الجيش على تطويق الاشكال وانهائه. 
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