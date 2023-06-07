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لبنان

نائبة تغييرية "تحرد" وتخرج من مجموعة واتساب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-06-2023 | 03:15
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خرجت احدى نائبات "التغيير" من مجموعة الواتساب الخاصة بالكتلة بعد خلافات مع زميليها بسبب الانتخابات الرئاسية.
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المصدر: لبنان 24
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