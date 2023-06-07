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لبنان

العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مبنى مصرف لبنان في طرابلس (صور)

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:00
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أفادت مندوبة "لبنن 24" عن تنفيذ مجموعة من العسكريين المتقاعدين اعتصاماً امام مبنى مصرف لبنان في طرابلس، اعتراضاً على تدهور القيمة الشرائية لمعاشاتهم.
 
ويقوم العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء بقطع الطريق امام المصرف المركزي واشعال الاطارات.
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طرابلس

المصرف المركزي

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