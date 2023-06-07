العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام مبنى مصرف لبنان في طرابلس (صور)

أفادت مندوبة "لبنن 24" عن تنفيذ مجموعة من العسكريين المتقاعدين اعتصاماً امام مبنى مصرف لبنان في طرابلس، اعتراضاً على تدهور القيمة الشرائية لمعاشاتهم.

ويقوم العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء بقطع الطريق امام المصرف المركزي واشعال الاطارات.