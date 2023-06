مهرجانات بعلبك 2023 بطابع دولي.. لبنان وقلعته يحتفلان بأصالتهما

Advertisement

لأنه لا رغبة بالاستسلام للتشاؤم، بل الحاجة المستميتة الى التمسك ببصيص أمل وصرخة توصلنا الى الضوء وكسر الروتين والصورة النمطية لواقع مثقل بالهموم والتحديات.. من هنا، كانت العناوين الرئيسية لانطلاقة مهرجانات بعلبك 2023، على ادراج مدينة التاريخ بما تمثله من رمزية وحضارة، لتنصهر بتوليفة مميزة من الفن الراقي والحديث، فيحتفي لبنان وبعلبك بأصالتهما ابتداءً من 1 تموز والى السادس عشر منه.فمنذ غنت السيدة فيروز لأول مرة في مهرجانات بعلبك في العام 1957، ولغاية اليوم، رغم بعض سنوات الانقطاع لظروف معينة، بقيت هذه المهرجانات تحتل مكانة مهمة وراقية في الفكر الثقافي والإنتاج الفني للبنان عبر كل المراحل السياسية والاقتصادية الصعبة التي مرّ بها البلد ولا يزال. وكأننا نتحدث عن معركة من نوع اخر، معركة ثقافية لإثبات الوجود، حيث ممنوع الاستسلام.لذا، ستشهد أدراج قلعة بعلبك وأعمدتها على النسخة الجديدة من المهرجانات لهذا العام، وتتنوع العروض ما بين البالية والرقص المعاصر والعزف على التشيللو، إضافة الى الموسيقى الصوفية والفلامنكو، امّا النكهة اللبنانية فمميزة هذه السنة بحضور الفنان ملحم زين، الذي سيشكل نجم المهرجان لهذا العام، حيث ينتظره الجمهور منذ بداية مسيرته الفنية ليكون حاضرا على المدرجات الرومانية.طابع دوليوما يميز المهرجانات هذا العام، هو الطابع الدولي الذي تتسم به نسخة 2023، بحسب ما تؤكد رئيسة المهرجانات السيدة نايلة دو فريج، في حديث مع "لبنان 24"، مؤكدة انّ إدارة المهرجان كان لها الرغبة الكبيرة في إعادة السمة "الدولية" للمهرجانات مع حفلات من إيطاليا واسبانيا وفرنسا. أمّا على مستوى الفنانين اللبنانيين، تقول دو فريج: "منذ 3 سنوات تقريبا كنا بصدد تحضير حفلة للنجم اللبناني ملحم زين ولكن بسبب ظروف كورونا لم يُستكمل المشروع. وهذه السنة ينتظر البقاعيون والمهرجان ملحم.. الجميع بانتظاره. لذا نسعى الى زيادة عدد الحضور لأننا "فولنا"، بحضور ابن بعلبك بصوته الرائع، مع البرنامج المميز الذي سيقدمه مع قائد الأوركسترا المايسترو اندريه الحاج".برنامج المهرجانويفتتح المهرجان في الأول من تموز مع حفلة Roberto Bolle and Friends، حيث يعود الرقص الى بعلبك مع الراقص الشهير روبرتو بوليه. وبحسب دو فريج: "اليوم نحن نعيد ترميم القلعة بالتعاون مع السفارة الإيطالية في لبنان، واستطعنا أن نقنع هذا الراقص الشهير أن يأتي على معبد باخوس والهياكل الرومانية ليتوج هذا التعاون ويقدم حفلة استثنائية مع راقصين سيقدمون لوحات تتراوح بين الرقص الكلاسيكي والرقص المعاصر".وفي الثاني من تموز، سيكون الجمهور على موعد مع "فرقة الكندي" مع الشيخ حامد داود ودراويش دمشق، وأرادت مهرجانات بعلبك من خلال هذه الأمسية ان توجه تحية لجوليان جلال الدين فايس، الذي أسس هذه المجموعة قبل 40 عامًا وقدّم حفلتين في بعلبك. وبحسب دو فريج ستقدم المجموعة أجمل الأغاني الصوفية من بلاد الشام.وتتابع دو فريج: "في 7 تموز، سيكون هناك نوع من الحوار الموسيقي بين لبنان واسبانيا، وستكون الحفلة تحت عنوان Roots in our Hands from Spain and Lebanon، ل Nacho Arimany، بمشاركة موسيقيين إسبان ولبنانيين وراقصة فلامنكو والمغنية فابيان داهر وجوقة الجامعة اليسوعية.وفي 14 تموز ستكون حفلة خاصة للنجم ملحم زين وفرقته الموسيقية، وسيتم تخصيص عرض لهذا الحفل، لبلدية بعلبك وأهل المدينة.ويختتم المهرجان في 16 تموز بحفلة عنوانها Voodoo Cello، حيث ستقف على أدراج معبد باخوس المغنية الفرنسية الأفريقية إيماني يرافقها ثمانية عازفي تشيللو. وبحسب دو فريج، فقد كان حلم الفنانة ايماني ان تغني على مدرجات مهرجان بعلبك.أمّا أسعار البطاقات فتبدأ من 20 دولار وتصل الى 60 دولار أميركي.الصورة النمطيةعلى صعيد متصل، تحارب بعلبك إذا بهذا المهرجان مجددا الصورة النمطية التي ترافق المنطقة بما يتعلق بالأحداث الأمنية التي تحصل هناك، فصورة بعلبك الحقيقة من صورة لبنان المشرقة الى كل العالم. انطلاقا من هنا تقول دو فريج: "نشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون على الضوء الأخضر الأمني الذي يعطيه لنا دائما ويشجعنا على العمل لنكمل مسيرتنا، كما نشجع كل المساهمين معنا في المهرجان. اليوم بعلبك وقلعتها هما علم ثقافي وتاريخي، وأجمل تراث روماني في العالم، وهذا الشيء هو أحد الأسباب التي تجعل اللبنانيين يتمسكون بأرضهم ويعودون الى لبنان لو كان من أجل السياحة، وهو ما نريد أن ننقله دائما عن صورة إيجابية لبلدنا مهما كان ما نعانيه من ظروف صعبة وتحديات".وتتابع دو فريج: "لا نريد الاستسلام للتشاؤم بل نريد أن نعيش في بلد الفرح والأمل، وسنكمل المسيرة وها نحن نعيد المهرجان الى المستوى الدولي لإيصال صورة ورسالة حقيقية عن لبنان الثقافي الى العالم أجمع".بلدية بعلبكيُذكر انّ حفلة الفنان ملحم زين سيعود ريعها لبلدية بعلبك، وكان وزير السياحة وليد نصار قال في المؤتمر الصحافي عند اعلان برنامج الاحتفال: "طلبنا من كل المهرجانات أن تساهم بمشروع أو القيام بأي أمر لدعم البلدة أو المدينة التي يقام فيها المهرجان، والآن تعلن لجنة مهرجانات بعلبك عن ليلة للفنان ملحم زين يخصص ريعها لبلدية بعلبك، وهذا يثبت أن لجنة مهرجانات بعلبك تلتزم بهذا القرار".