27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأسد لن يتدخل: "اذهبوا وتكلموا مع السيد"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-06-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
في زحمة التحضير لجلسة 14 حزيران الرئاسية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ضاربا عارض الحائط كل توقعات فريق المعارضة و"التيار الوطني الحر" بأن رئيس المجلس لن يدعو الى اي جلسة رئاسية، برزت زيارة الرئيس السابق ميشال عون إلى سوريا حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد.
Advertisement
بالنسبة الى السوريين، بحسب مصدر سوري، فإن الزيارة يفترض الا تحمّل أكثر مما تحتمل، لا عبارات عديدة، تبدأ بأن الموعد طلب منذ أكثر من شهر، ثانيا أن الرئيس عون لم يخرج من اللقاء بأي أجواء ايجابية تجاه الملف الرئاسي، خاصة وان الرئيس الأسد هو حليف حزب الله وصديق لرئيس تيار المرده. وثالثا والأهم أنه لن يتدخل لدى الحزب من أجل تغيير موقفه لا سيما وان كل من راجعه في الايام والاسابيع الماضية، تلقى جوابا واضحا ووحيدا، "اذهبوا وتكلموا مع السيد حسن نصر الله".
وعليه فإن الأسد الذي يحفظ مواقف الرئيس عون من سوريا طيلة الأزمة السورية، من الطبيعي أن يستقبله، لكنه ايضا، لن يجير ذلك على حساب حلفائه الآخرين والمقيمين. من هنا يرى المصدر أن الأسد على موقفه من الملف الرئاسي اللبناني، لكن الترقب يبقى لأداء "التيار الوطني الحر" بعد هذه الزيارة ،خاصة وان رئيسه جبران باسيل ذهب بعيدا في خصومه مع حزب الله، مع الاشارة الى ان هذا الملف طرح خلال اللقاء عندما تحدث العماد عون عن خلاف مع حزب الله حول ترشيح فرنجية. وفي السياق ذاته علق مصدر مقرب من حزب الله على زيارة عون إلى سوريا بالقول "فكرو يضغط على الحزب بشأن فرنجية، ومش عارف انو الاسد والسيد على ذات الموجة دائما."
وبالعودة الى الجلسة الرئاسية، فإن موعدها قد تحدد، بالنسبة الى بري، وسوف ننتظر كيف سيتعاطى الفريق الآخر معها. وبحسب مصادره ومصادر حزب الله فإن الثنائي وحلفاءهما سوف يصوتون لفرنجية، وبذلك يمكن القول إن الوقت البيضاء طويت من قبل الحزب والحركة.
يبقى أن الجميع ينتظر أن يعلن ازعور ترشيحه للرئاسة بعد أن تقاطعت حوله أحزاب المعارضة والتيار الوطني الحر وبعض نواب التغيير والمستقلين، الا ان المعلومات تؤكد أنه يتريث خاصة بعد المواقف التي سمعها مباشرة من الرئيس بري ومن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. ولذلك ورغم أنه يبدي ارتياحا الى الاتفاق المسيحي على ترشيحه، الا أنه يخشى ايضا أن يحرق مرتين ، عندما يستقيل من منصبه، واذا تمت الاطاطة به على غرار ما حصل مع النائب ميشال معوض.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
Lebanon 24
وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ داخل المستشفى
09:37 | 2023-06-06
06/06/2023 09:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
12:00 | 2023-06-06
06/06/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:03 | 2023-06-07
ميقاتي يكلّف وزير الخارجية تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين.. ويلتقي شرف الدين وطراف
07:14 | 2023-06-07
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
07:08 | 2023-06-07
لجنة الاقتصاد أثارت مع وزير الأشغال موضوع الايرادات من المطار والمرفأ
06:47 | 2023-06-07
بعد اقفال لـ6 اشهر.. تهافت للمواطنين أمام نافعة صيدا
06:45 | 2023-06-07
الاستحقاقات الداخلية بين الراعي وبو صعب: بكركي غير معنية بكل ما ينشر من أخبار
06:41 | 2023-06-07
حميه التقى المديرة العامة لوكالة الاونروا
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 14:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 14:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 14:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact