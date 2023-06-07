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لبنان

يقوم بترويج المخدرات... هكذا تم القاء القبض عليه في جبل محسن

Lebanon 24
07-06-2023 | 02:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام  دورية من الجيش بتوقيف المدعو "ا.د" عند مركز الجيش  في منطقة جبل محسن-طرابلس، لقيامه بترويج المخدرات.
 
وفور توقيفه، ضبط بحوزته على كمية من المخدرات  وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه. 
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المخدرات

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