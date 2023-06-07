يقوم بترويج المخدرات... هكذا تم القاء القبض عليه في جبل محسن

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من الجيش بتوقيف المدعو "ا.د" عند مركز الجيش في منطقة جبل محسن-طرابلس، لقيامه بترويج المخدرات.



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وفور توقيفه، ضبط بحوزته على كمية من المخدرات وتم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه.