مياه الشفة في طرابلس.. تحت المجهر

باشر مراقبو الدائرة الصحية في بلدية طرابلس ووزارة الصحة العامة شمالا، بالتعاون مع منظمة الاغاثة الدولية، أخذ عينات من مختلف مآخذ ومصادر مياه الشفة الرسمية التي تصل الى المنازل في المدينة، ومن سبل المياه في الشوارع والاحياء ومن بعض مآخذ المياه في القاعات ودور العبادة وشركات تعبئة المياه، على ان تصدر نتائج التحاليل قريبا.

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