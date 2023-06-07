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لبنان

طالب لبناني ينافس في مسابقة عالمية.. سيشكل ثورة في عالم الطب

Lebanon 24
07-06-2023 | 03:25
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تأهّل الطالب اللبناني في كلية طب الأسنان – جامعة القديس يوسف، فادي عبود، للمشاركة في المسابقة العالمية CONCOURS INTERNATIONAL D'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT  حيث سيخوض المنافسة على اللقب مع تسعة طلاب من دول أخرى.
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وسيمثّل عبّود لبنان من خلال اختراع، فاز عنه بالمرتبة الأولى في مسابقة "بشارة وكارمن عبجي للإبداع والابتكار"، التي بدأها مركز الكفاءات وريادة الأعمال في جامعة القديس يوسف.
المشروع يحمل اسم IOLOKIS، وهو كناية عن روبوت طبي على شكل نظارات، يعمل بالذكاء الاصطناعي ويهدف الى مساعدة الأشخاص الذي يعانون من مشاكل في البصر، على التنقّل بمفردهم وبشكل آمن.
ويحتاج عبود الى تصويت اللبنانيين لكي يتمكن من الفوز بهذه المسابقة، وليصل اختراعه الى العالمية، هذا الاختراع الذي سيشكل حتماً ثورة في عالم التكنولوجيا والطب، يظهر مرة أخرى ان اللبناني مبدع أينما حلّ.
للتعرّف أكثر على إختراع الطالب فادي عبود والتصويت له يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

‏https://shakr.cc/4xn80
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