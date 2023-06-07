يروج المخدرات على الأوتوستراد الساحلي.. وهكذا تم ايقافه بالجرم المشهود

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية.ونتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد هوية مروّج مخدّرات ينشط بعمليات الترويج في مناطق كسروان، ويدعى:م. د. (مواليد عام 1994، سوري)بتاريخ 19-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة جبيل أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي، تم ضبطها.بتفتيشه والسيارة عثر على /42/ مظروفا شفافا بداخل كل منها كمية من المخدرات، /3/ قطع من مادة حشيشة الكيف، مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن من محلة زوق مصبح وصولا إلى جبيل على متن السيارة التي أوقف على متنها.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.