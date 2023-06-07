ميقاتي يكلّف وزير الخارجية تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين.. ويلتقي شرف الدين وطراف

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كلّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الاسبوع المقبل. وسيحمل الوزير بو حبيب الى المؤتمر ورقة عمل موحّدة باسم الحكومة.وكان رئيس الحكومة اجتمع مع الوزير بو حبيب صباح اليوم في السرايا.وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع :بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر.وأعلن ردا على سؤال بأنه يعالج تداعيات مسألة سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وقد ارسلت لجنة مؤلفة من الامين العام لوزارة الخارجية ومدير التفتيش وصلت بالأمس وبدأت العمل وستتكون لدي اليوم فكرة لما بتوجب القيام به في هذا الشأن.واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين يرافقه المدير العام للوزارة احمد محمود.واعلن الوزير شرف الدين بعد اللقاء: زيارتي اليوم لدولة الرئيس ميقاتي هي للتنسيق ولزيادة بنود جديدة على ورقة التفاهم القديمة التي ستطرح خلال زيارتي التحضيرية لسوريا. وسيكون هناك مبدئيا جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، وستكون زيارتي الى سوريا بالتنسيق مع الوزراء السوريين الأسبوع المقبل أيضا.