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لبنان

ملحق القرض العربي بين بري وحبيب

Lebanon 24
07-06-2023 | 04:09
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افاد بيان صادر عن مصرف الإسكان، بان "رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصرف أنطوان حبيب  زار عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وأطلعه على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل ملحق اتفاقية القرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يترجم موقف الحكومة الداعم لهذا المشروع، بحيث تم تعديل عملة القرض لتصبح  بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية، وسيكون في استطاعة اللبنانيين الحصول على قرض بـ40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط.
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كما أبلغه بالموافقة المبدئية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلم القروض من الصندوق العربي إلى مصرف لبنان بالدولار الأميركي أو أن يتم تحويله من الدينار الكويتي إلى الدولار، إضافةً إلى الحصول على موافقة مجلس الإنماء والإعمار.

وأبدى برّي دعمه الكامل لهذا القرار الحكومي، وتمنى لمصرف الإسكان التوفيق في هذا الموضوع لكونه يعالج الأزمة السكنيّة في البلاد ويسهّل للمواطنين تأمين مسكن لائق، كما يساهم في تحريك السوق العقارية المجمَّدة بسبب الأزمة المصرفيّة الحادة وتوقف إعطاء القروض السكنيّة"، وفق بيان مصرف الاسكان.
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