في مجدليا... تدافع بين الاهالي والقوى الأمنية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من عناصر قوى الامن الداخلي يواكبها عناصر من مكافحة الشغب بقمع مخالفة بناء على طريق الشلفة في بلدة مجدليا.



وخلال محاولة إزالة المخالفة حصل تدافع بين العناصر وعدد من الاهالي الذين حاولوا منع القوى الامنية من استكمال مهامها.

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