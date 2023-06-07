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لبنان

بخاري استقبل البطريرك اغناطيوس الثالث.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
07-06-2023 | 04:26
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أعلنت السفارة السعودية عبر حسابها على "تويتر"، أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري استقبل في مقر إقامته في اليرزة اليوم، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية البطريرك اغناطيوس يوسف الثالث يونان.
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وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مرافقي البطريرك اغناطيوس الثالث تبادل الاحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة ولبنان، واستعراض آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية بخاصة ما يتعلق بالملف الرئاسي وضرورة انجازه بالسرعة الممكنة لإنقاذ لبنان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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