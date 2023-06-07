26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مكتب عون يوضح بعض الحقائق عن زيارة الاخير الى سوريا
Lebanon 24
07-06-2023
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون البيان الآتي:
"منذ إعلان زيارة الرئيس العماد ميشال عون الى دمشق أمس ولقائه الرئيس بشّار الأسد بدأت التأويلات في إعطاء مضامين كاذبة للزيارة أقل ما يقال في بعضها إنها تندرج في إطار التخيّلات وسوء النوايا. وعلى الرغم من صدور بيانين عن الطرفين اللبناني والسوري يعلنان مضمون المحادثات وبعدها الاستراتيجي في ضوء التطورات، إلا أن بعض الصحف استمرت في بث الأكاذيب وبخاصة ما أوردته صحيفتا "النهار" و"نداء الوطن" في الصفحة الرئيسية عن "استدراج تدخل سوري"... و"إقحام النظام" السوري في الداخل اللبناني. واستُكمل الدس الرخيص عبر مجموعة أضاليل وادعاءات سواء عن طلب وساطة أو تحصين موقع رئيس التيار الوطني الحر أو طلب موعد أو بحث في أسماء مرشحين وغير ذلك.
Advertisement
يهم المكتب الإعلامي للرئيس عون أن يوضح ما يلي:
أولاً، إن الرئيس عون الذي نذر حياته للدفاع عن سيادة لبنان ودفع أغلى الأثمان في سبيل استعادتها وصونها يطمئن الغيارى الجدد على السيادة بأنه لن يكون يوماً من المفرطين بها وسيبقى مناضلاً في سبيل الحفاظ عليها .
ثانياً، إن الرئيس عون في لقاءاته الخارجية كافة، سواء في فترة الرئاسة أو ما قبلها أو ما بعدها، لم يطرح يوماً طلباً خاصاً أو يتعلّق بأشخاص، ولم يطلب وساطة من أحد أو لأحد، وما الحملة المغرضة التي طالعتنا في بعض مقالات اليوم عن أن أحد أهداف الزيارة هو تعويم التيار الوطني الحر وتحصين الوزير باسيل إلا إمعان في التضليل والإسفاف.
ثالثاً، أما قمة التضليل فهي التشويش على العلاقة بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله والإساءة للاثنين معاً عبر إشاعة فشل محاولة ترتيب موعد بينهما، الأمر الذي لا صحة له على الإطلاق.
لم نعد نأمل صدقاً من بعض الصحافة التي امتهنت تحريف الحقائق وترويج الأضاليل، ولكن يبقى أملنا بوعي مواطن قادر على التمييز بين الكذب والحقيقة وبين الباطل والحق".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا لهذا الأمر
15:17 | 2023-06-06
06/06/2023 03:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
Lebanon 24
كلامٌ عن ضريبة جديدة بـ"10 ملايين ليرة".. سببها لن يخطر في بالكم
15:42 | 2023-06-06
06/06/2023 03:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بأنها كانت على علاقة حب بملحم بركات.. هكذا ردت نجوى كرم على مي حريري
23:51 | 2023-06-06
06/06/2023 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
03:55 | 2023-06-07
07/06/2023 03:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
Lebanon 24
مفاجأة عن دولة قريبة من لبنان.. النفط سيبقى متوفراً فيها 196 عاماً!
12:00 | 2023-06-06
06/06/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:03 | 2023-06-07
ميقاتي يكلّف وزير الخارجية تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين.. ويلتقي شرف الدين وطراف
11:34 | 2023-06-07
تيمور جنبلاط التقى وفداً صينياً.. هذا ما تمّ الاتفاق عليه
11:08 | 2023-06-07
بعد تداول أخبار عن "تعديه" على صلاحيات وزيرٍ... ماذا أوضح بوشكيان؟
10:50 | 2023-06-07
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:38 | 2023-06-07
في اليمونة... الجيش يضبط معامل لتصنيع المخدرات
10:35 | 2023-06-07
قائد الجيش استقبل بوشكيان وعرض مع قائد العمليات المشتركة الإيطالية تعزيز التعاون
فيديو
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
07/06/2023 18:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
07/06/2023 18:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
رعب حقيقي بواشنطن.. مقاتلات تُطارد طائرة انتهكت المجال الجوي للعاصمة وهذا ما حلّ بها (فيديو)
23:14 | 2023-06-04
07/06/2023 18:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact