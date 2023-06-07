بخاش يواكب التحضيرات لانعقاد مؤتمر الطب الاغترابي في لبنان

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يستكمل نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش اجتماعاته التحضيرية لعقد مؤتمر الطب الاغترابي في لبنان منتصف تموز المقبل ويشارك فيه أطباء من اصول لبنانية ينتشرون في انحاء العالم.وعليه، ترأس اجتماعا في بيت الطبيب حضره ممثلون عن كليات الطب اللبنانية وعن اللجنة والجمعيات العلمية لمناقشة الامور التنظيمية والافساح في المجال امام مشاركة المجتمع الطبي لاسيما المتدربين الجدد وتلامذة الطب ليتسنى لهم تعزيز الروابط مع الأطباء والأساتذة المتمرسين ان في لبنان ام في دول الاغتراب.ثم التقى الرئيس السابق لجمعية الاطباء اللبنانيين ـ البرازيليين الدكتور روبير نمر ورئيس الجمعية البرازيلية ـ اللبنانية لجراحة الانف والحنجرة الدكتور جهاد خوري حول المشاركة في المؤتمر والتنسيق بالنسبة لعدد المشاركين والمواضيع العلمية التي ستناقش خلال المؤتمر .