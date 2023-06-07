طرابلس... اعتصام لمتقاعدين في الأجهزة الأمنية والعسكرية

نفذ متقاعدون في الأجهزة الأمنية والعسكرية اعتصاما في طرابلس، وذلك تلبية لدعوة شملت كل المتقاعدين في مختلف المناطق .



وطالب المعتصمون بـ"ردم الهوة وتصحيح الخلل في ما خص الرواتب والزيادة التي تراوح بين الـ20$ والـ50$ الأخيرة على الرواتب التي باتت لا تسدد فاتورة الهاتف".

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