كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة في المناطق الداخلية.وجاء في النشرة الاتي :-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر حتى صباح يوم الخميس حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها صحراء سيناء، تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى مساء الجمعة حيث تشهد بداية انخفاض مع بعد التقلبات المحلية خلال الليل بخاصة في الداخل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة في المناطق الداخلية.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خلال النهار، والتي تبدأ بالإنخفاض ليلا فتتكاثف الغيوم في المناطق الداخلية ويتشكل الضباب وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية في البقاع الغربي، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.السبت: قليل الغيوم خلال النهار وبداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم مع بداية تشكل ضباب على المرتفعات، وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لهطول أمطار محلية بخاصة شمال شرقي البلاد، مع امكانية حدوث برق ورعد.