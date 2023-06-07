Advertisement

لبنان

كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان... إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:04
A-
A+
Doc-P-1075099-638217364092189062.jpg
Doc-P-1075099-638217364092189062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة في المناطق الداخلية.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة:  طقس ربيعي مستقر حتى صباح يوم الخميس حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا  مصدرها صحراء سيناء، تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتستمر حتى مساء الجمعة حيث تشهد بداية انخفاض مع بعد التقلبات المحلية خلال الليل بخاصة في الداخل.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار مع نسبة رطوبة منخفضة في المناطق الداخلية.

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خلال النهار، والتي تبدأ  بالإنخفاض ليلا فتتكاثف الغيوم في المناطق الداخلية ويتشكل الضباب وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار محلية في البقاع الغربي، مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة.

السبت:  قليل الغيوم خلال النهار وبداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بدءا من بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم مع بداية تشكل ضباب على المرتفعات، وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لهطول أمطار محلية بخاصة شمال شرقي البلاد، مع امكانية حدوث برق ورعد.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2023-06-07
11:34 | 2023-06-07
11:08 | 2023-06-07
10:50 | 2023-06-07
10:38 | 2023-06-07
10:35 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website