ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة

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أخلي سبيل كل من ويليام نون وبيتر بو صعب بعد التحقيق معهما في ثكنة بربر الخازن وتقرّر تركهما بسند إقامة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر.وأكّد المحامي رالف طنوس بعد انتهاء جلسة التحقيق مع نون وبو صعب أنّهما وقّعا على تعهّد بعدم إحراق الإطارات أمام قصر العدل.وكان قد شهد محيط ثكنة بربر الخازن في فردان وقفة تضامنيّة من قبل أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مع نون وبو صعب.